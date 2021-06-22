Плишкова выпадет из топ-10 рейтинга WTA впервые за 230 недель

Сегодня 10-я ракетка мира Каролина Плишкова в первом раунде травяного турнира WTA в Истборне неожиданно в трех сетах проиграла итальянке Камиле Джорджи – 6:2, 2:6, 2:6.

Это поражение означает, что Плишкова, которая была действующей чемпионкой турнира в Истборне, со следующего понедельника, 28 июня, покинет топ-10 рейтинга WTA.

В первой десятке 29-летняя чешка находилась беспрерывно в течение 230 недель. Это была вторая самая длинная беспрерывная серия пребывания в топ-10 рейтинга WTA. Больше только у Симоны Халеп – 367 недель.

Отметим, что Элина Свитолина находится в топ-10 уже 194 недели подряд – это третья самая длинная действующая серия в топ-10.

Тренером Плишковой является экс-наставник Даяны Ястремской Саша Баин. Также в ее тренерский штаб входит украинская теннисистка Ольга Савчук.

Сегодня турнир в Истборне также покинула Марта Костюк.