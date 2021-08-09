Андрей ШАХОВ: «В свете очередной травмы Попова на Сироту особая надежда»

Журналист считает, что Александр будет прогрессировать

  • 09.08.2021 10:52
  • 1072 просмотра
  • 7 комментариев
Андрей ШАХОВ: «В свете очередной травмы Попова на Сироту особая надежда»
© ФК Динамо Киев

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов прокомментировал забитый мяч Александра Сироты в ворота «Зари», который стал для защитника дебютный в футболке «Динамо». 
 
«За Сашу персонально рад по двум причинам. Во-первых, это его дебютный гол в первой команде «Динамо», во-вторых, в свете очередной травмы Попова на Сироту особая надежда. Понятно, что в уме по-прежнему держатся и прошлогодние варианты с переводом в центр обороны Миколенко или Кендзёры, но чем больше выбор у тренеров, тем лучше. А Саша реально прибавляет, обрастает мышцами и уверенностью, не тушуется. Не зря говорят, что опыт дело наживное. Данные у Сани отличные, так что немного опыта, мудрости и, верю, что всё должно получиться», – написал Шахов.
 
Отметим, что 21-летний Сирота провел в составе «Динамо» 26 матчей и уже успел выиграть четыре трофея.

Денис Попов перенес операцию и до конца года точно не сыграет.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Фраза

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Fanat
    online
      Fanat, 09.08.2021 11:37
    0
    Крім Сироти ще можуть там зіграти,як Микола так і Кенді.+ Шабанов ще на контракті.Також можливе повернення Бурди.А можливо Дід когось з ю-19 "підтяне" по прикладу Забарного. А Попову здоров*я і скорішого повернення !!
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 09.08.2021 11:28
    0
    Будем надеяться, что Бурда скоро подтянется к основной группе. Но с центром защиты кое-какие нюансы имеются. Не критично, но все же.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 09.08.2021 11:26
    0
    Alexander Киев, 09.08.2021 11:05
    Прокоментував заступник головного редактора журналу «Футбол»... надо было бы ещё в тёти Зины спросить, которая работает уборщицей. Очень важна информация
    Так зачем ты прочитал эту информацию и прокомментировал?
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 09.08.2021 11:20
    0
    Сумна історія із захистом ДК. Тепер, скоріше за все, Шабанов нікуди не перейде. Просто щоб мати завжди резервний варіант. Можливо десь скоро Бурда почне тренуватися в загальній групі.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 09.08.2021 11:07
    0
    potemkin78, 09.08.2021 10:58
    а может на пол года Хача на всякий случай подписать, всё таки опыта ему не занимать и может он поумнел (
    ... дуже повільний. Ви бачили його останні матчі?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 09.08.2021 11:05
    -3
    Прокоментував заступник головного редактора журналу «Футбол»... надо было бы ещё в тёти Зины спросить, которая работает уборщицей. Очень важна информация
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 09.08.2021 10:58
    +1
    а может на пол года Хача на всякий случай подписать, всё таки опыта ему не занимать и может он поумнел (
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности