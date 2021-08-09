Андрей ШАХОВ: «В свете очередной травмы Попова на Сироту особая надежда»

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов прокомментировал забитый мяч Александра Сироты в ворота «Зари», который стал для защитника дебютный в футболке «Динамо».



«За Сашу персонально рад по двум причинам. Во-первых, это его дебютный гол в первой команде «Динамо», во-вторых, в свете очередной травмы Попова на Сироту особая надежда. Понятно, что в уме по-прежнему держатся и прошлогодние варианты с переводом в центр обороны Миколенко или Кендзёры, но чем больше выбор у тренеров, тем лучше. А Саша реально прибавляет, обрастает мышцами и уверенностью, не тушуется. Не зря говорят, что опыт дело наживное. Данные у Сани отличные, так что немного опыта, мудрости и, верю, что всё должно получиться», – написал Шахов.



Отметим, что 21-летний Сирота провел в составе «Динамо» 26 матчей и уже успел выиграть четыре трофея.

Денис Попов перенес операцию и до конца года точно не сыграет.