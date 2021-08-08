ВИДЕО. Быстрый гол для Динамо. Сирота забил головой в ворота Зари

8 августа в Запорожье проходит матч 3-го тура УПЛ, в котором играют «Заря» и «Динамо».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Быстрый гол забило «Динамо». Александр Сирота после удара головой расписался в воротах клуба из Луганска.
ГОЛ! 0:1. Александр Сирота, 18 мин.
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Источник — Sport.ua
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