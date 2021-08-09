Во вторник, 10-го августа, на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия) состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Рейджерс» и шведским «Мальме». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Главным арбитром встречи будет Славко Винчич из Словении.

Первый матч команд, который состоялся на прошлой неделе в Мальме, получился равным, с небольшим территориальным преимуществом команды из Шотландии, но завершился победой шведского коллектива со счетом 2:1. На голы Риекса и Бирманчевича гости смогли ответить лишь одним точным ударом в исполнении Дэвиса. Теперь «Рейнджерс» нужно непременно выигрывать, чтобы рассчитывать на выход в следующий раунд квалификации, где победитель этого противостояния сразится с сильнейшим в паре «Олимпиакос» (Греция) – «Лудогорец» (Болгария).

«Глазго Рейнджерс»

На групповой стадии Лиги чемпионов «Рейнджерс» не было с сезона 2010/11 годов. Уже более десяти лет «светло-синих» не было в самом престижном клубном турнире Старого Света. Чемпионы Шотландии хотят это исправить. В нынешнем розыгрыше сильнейшего еврокубка подопечные Стивена Джеррарда стартовали как раз матчем против «Мальме». Стартовали с поражения и усложнили себе задачу по выходу в «группу». Но, безусловно, все решится в ответной встрече, где Глазго будет фаворитом.

«Рейджерс» уже провел два матча нового сезона чемпионата страны. Сначала «плюшевые мишки» дома разгромили «Ливингстон», а на выходных на выезде неожиданно уступили «Данди Юнайтед». Правда, в этом матче Стивен Джеррард произвел ротацию состава. В чемпионате еще будет много времени все наверстать, а вот в Лиге чемпионов нужно побеждать здесь и сейчас.

«Мальме»

Команда из Мальме, в отличие от «Рейнджерс», уже прошла две стадии квалификации. Сначала шведский коллектив по сумме двух встреч оказался сильнее латвийской «Риги», победив дома и сыграв вничью на выезде, а затем с такими же результатами сломил сопротивление финского ХИКа. Перед чемпионами Швеции также стоит задача выхода в групповую стадию Лиги чемпионов. «Небесно-голубые» должны выжать из себя максимум, поскольку они точно не будут фаворитами на выход в «группу».

Подопечные Йон-Даль Томассона после 14 туров чемпионата Швеции делят первое место турнирной таблицы с «Юргорденом». У обеих команд по 30 очков. В местном первенстве вся борьба только начинается. На выходных «Мальме» в гостях не справилось с «Хальмстадом».

История встреч

Соперники провели между собой три матча. Дважды победу праздновала команда из Мальме и один раз оппоненты сыграли вничью.

Ориентировочные составы

«Рейнджерс»: Макгрегор, Баришич, Голдсон, Эландер, Таверньер, Эрфилд, Лундстрем, Дэвис, Кент, Райт, Иттен.

«Мальме»: Далин, Левицки, Ахмедходжич, Билле, Мойсандер, Бирманчевич, Бонке, Кристиансен, Риекс, Чолак, Бергет.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев поля. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.60 по линии Parimatch.

10 августа, вторник