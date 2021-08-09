Испанское ЛГБТ-сообщество обвинило Романа Зозулю в фашизме

ЛГБТ-сообщество Fuenla Entiende обратилось к руководству испанского клуба «Фуэнлабрады» с требованием расторгнуть контракт с украинским нападающим Романом Зозулей.
«Зозуля публично поддерживал украинское военизированное формирование, которое связано с радикальными организациями, а в социальных сетях позировал на фоне нацистской нумерологии. Кроме того, Зозулю на матчах публично поддерживали политические лидеры ультраправой испанской партии VOX.
Во всем мире известно, что люди со взглядами Зозули нетерпимы к инакомыслию и склонны совершать нападения на иммигрантов и представителей сексуальных меньшинств.
В нашем городе, который является эталоном защиты прав человека, не место подобным фашистским, ксенофобским и гомофобским идеям и ценностям, которые не имеют ничего общего со спортивными ценностями и противоречат ценностям, которые город Фуэнлабрада строил и отстаивал на протяжении многих лет», – говорится в заявлении Fuenla Entiende.
Ранее фанаты португальского «Эшторила» и испанского «Алькоркона» не дали клубам подписать контракты с Зозулей.
Источник — Sport.ua
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Твою тараьащину не понять.
А все почему? Потому что у зозули мозгов нет. Зачем с нацистскими символами фотографировался?
Вот как этого чмошника вообще можно подписывать? (35 голов за всю карьеру - нап от бога )
Вот как этого чмошника вообще можно подписывать? (35 голов за всю карьеру - нап от бога )
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