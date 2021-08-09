Испанское ЛГБТ-сообщество обвинило Романа Зозулю в фашизме

ЛГБТ-сообщество Fuenla Entiende обратилось к руководству испанского клуба «Фуэнлабрады» с требованием расторгнуть контракт с украинским нападающим Романом Зозулей.



«Зозуля публично поддерживал украинское военизированное формирование, которое связано с радикальными организациями, а в социальных сетях позировал на фоне нацистской нумерологии. Кроме того, Зозулю на матчах публично поддерживали политические лидеры ультраправой испанской партии VOX.



Во всем мире известно, что люди со взглядами Зозули нетерпимы к инакомыслию и склонны совершать нападения на иммигрантов и представителей сексуальных меньшинств.



В нашем городе, который является эталоном защиты прав человека, не место подобным фашистским, ксенофобским и гомофобским идеям и ценностям, которые не имеют ничего общего со спортивными ценностями и противоречат ценностям, которые город Фуэнлабрада строил и отстаивал на протяжении многих лет», – говорится в заявлении Fuenla Entiende.



Ранее фанаты португальского «Эшторила» и испанского «Алькоркона» не дали клубам подписать контракты с Зозулей.