Испанское ЛГБТ-сообщество обвинило Романа Зозулю в фашизме

Считают, что ему не место в клубе «Фуэнлабрада»

  • 09.08.2021 09:32
  • 2937 просмотров
  • 29 комментариев
Испанское ЛГБТ-сообщество обвинило Романа Зозулю в фашизме
© as.com. Роман Зозуля

ЛГБТ-сообщество Fuenla Entiende обратилось к руководству испанского клуба «Фуэнлабрады» с требованием расторгнуть контракт с украинским нападающим Романом Зозулей.
 
«Зозуля публично поддерживал украинское военизированное формирование, которое связано с радикальными организациями, а в социальных сетях позировал на фоне нацистской нумерологии. Кроме того, Зозулю на матчах публично поддерживали политические лидеры ультраправой испанской партии VOX.
 
Во всем мире известно, что люди со взглядами Зозули нетерпимы к инакомыслию и склонны совершать нападения на иммигрантов и представителей сексуальных меньшинств.
 
В нашем городе, который является эталоном защиты прав человека, не место подобным фашистским, ксенофобским и гомофобским идеям и ценностям, которые не имеют ничего общего со спортивными ценностями и противоречат ценностям, которые город Фуэнлабрада строил и отстаивал на протяжении многих лет», – говорится в заявлении Fuenla Entiende.
 
Ранее фанаты португальского «Эшторила» и испанского «Алькоркона» не дали клубам подписать контракты с Зозулей.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
      cucumber, 09.08.2021 10:37
    0
    а я всегда знал, что между россиянами и ЛГБТ разницы нет никакой.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 09.08.2021 10:33
    0
    Ромчик король хайпа
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 09.08.2021 10:28
    +3
    не думав,що стільки педерів з кацапстану розїхалось по світу
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 09.08.2021 10:24
    +3
    Наша лгбт-спільнота на цьому сайті теж проти Зозулі і всього українського виступає
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 09.08.2021 10:23
    +1
    куда смотрит УЕФА.. ФИФА!???? Скоко можно издеваться над пацаном...если он чего нарушил-накажите.. а нет-прикратить склонять... чьи эти болейщики? чей команды? ощраховать... закрыть стадион он их посищения...
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 09.08.2021 10:23
    +3
    Что значит поддерживал военизированые соединения поддерживал армию Украины, но пидоры пусть на экскурсию поедут в ДНР И ЛНР там их очень любят
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 09.08.2021 10:23
    +2
    Что значит поддерживал военизированые соединения поддерживал армию Украины, но пидоры пусть на экскурсию поедут в ДНР И ЛНР там их очень любят
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 09.08.2021 10:23
    +3
    Что значит поддерживал военизированые соединения поддерживал армию Украины, но пидоры пусть на экскурсию поедут в ДНР И ЛНР там их очень любят
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 09.08.2021 10:18
    -3
    McLay, 09.08.2021 10:10
    Ти хочеш сказати що в твоїй "бєсталковкє" є мізки? 🤪😂🤡
    Ти бы или на руском языке писал или на украiнський мовi.
    Твою тараьащину не понять.
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    leccinum
    online
      leccinum, 09.08.2021 10:15
    +4
    кто выступает против Зозули - п***р
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    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 09.08.2021 10:13
    +7
    "ЛГБТ-спільнота" - це ж синонім слова "росіяни" ?
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    McLay
    online
      McLay, 09.08.2021 10:11
    +2
    sashunyapanin, 09.08.2021 09:50
    Это реально KОCМОC! Tеперь что бы по тpаxатьcя не надо паритьcя, зашел на сайт, выбрал дeвкy, пpeдложил и всё, ищитe мeсто и время. Без дeнeг, без отнoшeний, все бeсплатнo и анoнимно, вот сайт ----- https://llk.dk/b8655e
    Так ти дрочун, балєзний!🤪
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 09.08.2021 10:11
    +4
    Ну это авторитетное мнение для ваты
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    McLay
    online
      McLay, 09.08.2021 10:10
    +3
    xvalenok01, 09.08.2021 09:48
    И эти туда же.
    А все почему? Потому что у зозули мозгов нет. Зачем с нацистскими символами фотографировался?
    Ти хочеш сказати що в твоїй "бєсталковкє" є мізки? 🤪😂🤡
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 09.08.2021 10:09
    +1
    Ссылка
    McLay
    online
      McLay, 09.08.2021 10:07
    +6
    Disiny7, 09.08.2021 09:56
    Та и правильно, уже пид...сы Ромку щимят
    Вот как этого чмошника вообще можно подписывать? (35 голов за всю карьеру - нап от бога )
    Чмошнік це ти, хробак нікчемний! Що ти в цьому світі вартий? Шматок лайна!💩
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 09.08.2021 10:02
    +2
    sashunyapanin, 09.08.2021 09:50
    Это реально KОCМОC! Tеперь что бы по тpаxатьcя не надо паритьcя, зашел на сайт, выбрал дeвкy, пpeдложил и всё, ищитe мeсто и время. Без дeнeг, без отнoшeний, все бeсплатнo и анoнимно, вот сайт ----- https://llk.dk/b8655e
    это ты испанскому ЛГБТ сообществу расскажи
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 09.08.2021 09:56
    -14
    Та и правильно, уже пид...сы Ромку щимят
    Вот как этого чмошника вообще можно подписывать? (35 голов за всю карьеру - нап от бога )
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 09.08.2021 09:56
    +9
    Роман, найди себе нормальный клуб возможно на севере европы, пусть эти гомики испанские и португальские жарят сами себя.
    Ссылка
    Александр Пышненко
      Александр Пышненко, 09.08.2021 09:55
    +10
    0665826283, 09.08.2021 09:44
    Ось бачите, чому не люблять пєдєрастов! Самі пєдєрасти, а людям моралі учать! Завжди якось толерантно сприймав лгбт, атепер бажаю щоб іх знищували физично , особливо на Україні.!
    Касаб, коли намагаєшся писати українською якийсь провокативний пост, то зважай на цю обставину - в Україні, а не, як у методичках - "на Україні". Вам, бовдурам пригожинськім, варто звертати аж надто на увагу на ці, вказівні, подробиці. Де вас, неуків-гівнюків, набирають, тіки?
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