Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Ребята не хотели проигрывать, они боялись не выиграть»

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал разгромную победу над «Кремнем» (3:0) в матче 3-го тура Первой лиги Украины.

«Я бы не согласился, что мы провели хорошую игру. Если до этого у нас провальный первый тайм и второй был лучше, то на сегодняшний день все было наоборот.

Ребята не хотели проигрывать, они боялись не выиграть. Я спокойно к этому отношусь, но через такие игры в психологическом плане они будут более устойчивы», - сказал Калитвинцев.