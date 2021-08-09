Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Ребята не хотели проигрывать, они боялись не выиграть»

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал разгромную победу над «Кремнем» (3:0) в матче 3-го тура Первой лиги Украины.
«Я бы не согласился, что мы провели хорошую игру. Если до этого у нас провальный первый тайм и второй был лучше, то на сегодняшний день все было наоборот.
Ребята не хотели проигрывать, они боялись не выиграть. Я спокойно к этому отношусь, но через такие игры в психологическом плане они будут более устойчивы», - сказал Калитвинцев.
Источник — Футбол 1/2/3
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