К российским футболистов пришла белка прямо во время матча. Во время игры 3-го тура Российской Премьер-лиги «Химки» – «Ростов» (1:1) на поле выбежал пушистый зверек.

Белка некоторое время побегала по газону «Арены Химки», после чего скрылась в неизвестном направлении.

Неделей ранее, 2 августа, во время игры 2-го тура «Ахмат» – «Сочи» на поле стадиона в Грозном выползла змея.

ВИДЕО. К российским футболистам пришла белка прямо во время матча