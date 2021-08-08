К российским футболистов пришла белка прямо во время матча. Во время игры 3-го тура Российской Премьер-лиги «Химки» – «Ростов» (1:1) на поле выбежал пушистый зверек.
Белка некоторое время побегала по газону «Арены Химки», после чего скрылась в неизвестном направлении.
Неделей ранее, 2 августа, во время игры 2-го тура «Ахмат» – «Сочи» на поле стадиона в Грозном выползла змея.
ВИДЕО. К российским футболистам пришла белка прямо во время матча
События матча
|70'
|ГОЛ ! С пенальти забил Денис Глушаков (Химки).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Комличенко (Ростов).
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Источник — Матч ТВ
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