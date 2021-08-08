3-й тур
Химки
1 : 1
Ростов
08.08.2021, FT

ВИДЕО. К российским футболистам пришла белка прямо во время матча

Курьез произошел во время матча 3-го тура РПЛ «Химки» – «Ростов»

  • 08.08.2021 23:59
  • 1662 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. К российским футболистам пришла белка прямо во время матча
© Матч ТВ

К российским футболистов пришла белка прямо во время матча. Во время игры 3-го тура Российской Премьер-лиги «Химки» – «Ростов» (1:1) на поле выбежал пушистый зверек.

Белка некоторое время побегала по газону «Арены Химки», после чего скрылась в неизвестном направлении.

Неделей ранее, 2 августа, во время игры 2-го тура «Ахмат» – «Сочи» на поле стадиона в Грозном выползла змея.

ВИДЕО. К российским футболистам пришла белка прямо во время матча

 

 

События матча
70' ГОЛ ! С пенальти забил Денис Глушаков (Химки).
14' ГОЛ ! Мяч забил Николай Комличенко (Ростов).
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Источник — Матч ТВ

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    nickst
    online
      nickst, 09.08.2021 01:08
    +1
    ArsenyPilat, 09.08.2021 00:47
    Прям пешком пришла?)))
    А ты где-то собаку-такси видишь?
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 09.08.2021 00:47
    +2
    Прям пешком пришла?)))
    Ссылка
    Vladimir Hvedyk
    online
      Vladimir Hvedyk, 09.08.2021 00:37
    +8
    Вот к чему приводит "бояришник"
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 09.08.2021 00:33
    +7
    Зачетный заголовок
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.08.2021 00:29
    +10
    Бегает в 2 раза быстрее Дзюбы
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