8 августа состоится матч 3-го тура УПЛ, в котором сыграют «Ворскла» и «Львов». Начало встречи – в 19:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ворскла – Львов. Стартовые составы команд
«Ворскла»: Ризнык, Якубу, Тамм, Чеснаков, Пердута, Кане, Пуцлин, Челядин, Скляр, Тилль, Степанюк.
Запас: Ткаченко, Пешич, Яворский, Кравчук, Бондаренко, Кушниренко, Вакула.
«Львов»: Костик, Бусько, Романчук, Махмутович, Якимец, Чирьяк, Брикнер, Шина, Альваро, Эрнест, Ныч.
Запас: Ильющенков, Крушинский, Семенив, Политыло, Довгий, Хамелюк, Грисьо, Зозуля, Ренан.
Источник — Sport.ua
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