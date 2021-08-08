В понедельник, 9 августа, состоится поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором черниговская «Десна» встретится с «Ингульцом».
Матч пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, начало – в 19:30.
В прямом эфире матч «Десна» – «Ингулец» можно посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Ингулец».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.