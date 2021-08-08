Юрий ВИРТ: «Мы сами себе забиваем, а потом пытаемся отыграться»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился мыслями о поражении ровенчан в матче против «Руха» (1:2).

«Имели короткий разговор с футболистами. Второй матч подряд начинается со счета - 0:2... Есть очень много вопросов к игре в защите. Элементарные ошибки приводят к легко пропущенным голам. Мы сами себе эти голы забиваем, а потом прилагаем неимоверные усилия, чтобы отыграться. Мы подробно разбирали игру против «Динамо», в которой в начале пропустили два мяча, но до некоторых футболистов не доходит, к ним есть вопросы. В целом, еще есть, над чем работать. За любую элементарную ошибку в УПЛ наказывают. Да, потом были моменты, забили красивый гол, шли вперед большими силами, пытались отыграться, но к сожалению, мы сегодня проиграли. Поздравляю «Рух» с победой, а мы будем работать дальше и набирать очки в других матчах.

Основной вопрос - вопрос концентрации. Подача с фланга - что в Киеве, что здесь... Будем думать, анализировать, ведь такие ошибки делать недопустимо. Надо задуматься серьезно и всем. Мы настраивались на «Рух» как команду с хорошим подбором футболистов. Знали, что пришел новый тренер, который несколько видоизменит игру команды. В принципе, ожидали, что увидели сегодня со стороны соперника. То что проиграли - это, конечно, обидно. Мы могли не проиграть, но начали играть только с десятой минуты.

Атмосфера в раздевалке прямо сейчас не самая лучшая. Футболисты в том числе должны сами разобраться, ведь мы доверили им играть в Премьер-лиге. Сейчас они видят, какой здесь уровень, даже на фоне «Руха». Игроки должны перестроиться. Сегодня играли две равные команды. «Рух» использовал наши ошибки, мы их - нет. Надеемся, что больше таких ошибок не будет, потому что после них трудно отходить».