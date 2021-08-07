Вторая лига. Три боевых ничьих и выигрыш Перемоги

В 3-м туре Второй лиги состоялись четыре матча.

В группе «А» «Чайка» и винницкая «Нива» расписали мировую с четырьмя забитыми мячами. Аналогичный счет был зафиксирован и в матче «Мункач» – «Карпаты» Галич.

В группе «Б» «Яруд» проиграл «Перемоге», а «Николаев» совершил героических камбэк в матче с «Таврией».

Вторая лига. Группа «А»

«Чайка» – «Нива» Винница – 2:2

Голы: Сичевский (24), Лига (47) – Георгиев (37), Кучер (72)

«Мункач» – «Карпаты» Галич – 2:2

Голы: Стень (32, 53) – Бэй (19), Деда (74)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Вторая лига. Группа «Б»

«Яруд» – «Перемога» – 1:2

Голы: Тищенко (17) – Кича (37, 86)

«Николаев» – «Таврия» – 2:2

Голы: Кравченко (72), Студенко (90+4) – Гура (54), Ковалев (62)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

