Вторая лига. Три боевых ничьих и выигрыш Перемоги

Состоялись четыре матче третьего тура

  • 07.08.2021 20:24
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Вторая лига. Три боевых ничьих и выигрыш Перемоги
© ФК Перемога

В 3-м туре Второй лиги состоялись четыре матча.

В группе «А» «Чайка» и винницкая «Нива» расписали мировую с четырьмя забитыми мячами. Аналогичный счет был зафиксирован и в матче «Мункач» – «Карпаты» Галич.

В группе «Б» «Яруд» проиграл «Перемоге», а «Николаев» совершил героических камбэк в матче с «Таврией». 

Вторая лига. Группа «А» 

«Чайка» – «Нива» Винница – 2:2
Голы: Сичевский (24), Лига (47) – Георгиев (37), Кучер (72)

«Мункач» – «Карпаты» Галич – 2:2
Голы: Стень (32, 53) – Бэй (19), Деда (74)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Вторая лига. Группа «Б» 

«Яруд» – «Перемога» – 1:2
Голы: Тищенко (17) – Кича (37, 86)

«Николаев» – «Таврия» – 2:2
Голы: Кравченко (72), Студенко (90+4) – Гура (54), Ковалев (62)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
 

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Источник — Sport.ua

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