Вторая лига. Матчи 3-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 августа проходят поединки 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 3-й тур, 7 августа
- 17:00. МФА Мункач Мукачево – Карпаты Галич
- 17:00. Чайка Петропавловская Борщаговка – Нива Винница
- 17:00. Яруд Мариуполь – Перемога Днепр
- 18:00. Николаев – Таврия Симферополь
Плейеры будут добавлены перед началом матчей.
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Источник — Sport.ua
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