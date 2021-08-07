Яремчук – в запасе Бенфики на матч с Морейренсе

Сегодня «Бенфика» в первом туре чемпионата Португалии на выезде сыграет с «Морейренсе». Начало матча – в 20:00 по Киеву.

Украинский форвард Роман Яремчук, который перешел в «Бенфику» в конце июля, остался в запасе «Орлов» на матч.

Состав «Бенфики»: Влаходимос, Гонсалвеш, Отаменди, Лукас, Вертонген, Жиль Диаш, Мейте, Таарабт, Эвертон, Вальдшмидт, Гонсало