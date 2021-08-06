Морейренсе – Бенфика. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1-го тура Примейры Португалии «Морейренсе» – «Бенфика».

«Бенфика» 4-го августа победила в первом матче сезона. Лиссабонцы в первом матче 3-го квалификационного раунда переиграли на выезде «Спартак» (0:2) благодаря голам Рафы Силвы и Жилберто Жуниора.

В своей истории соперники встречались 22 раза. За это время 17 побед одержала «Бенфика», 4 встречи завершились вничью и только раз выиграл «Морейренсе» в 2018 году на выезде в Лиссабоне со счетом 1:3.

«Бенфика» будет играть после удачной игры в Москве. Лиссабонцы в хорошем настроении подходят к первому туру Примейры Португалии. Я думаю, что «Бенфике» захочется хорошо стартовать в чемпионате Португалии и хорошо подготовиться к ответной игре против «Спартака». Я надеюсь, на дебют украинского форварда «Бенфики» Романа Яремчука и на то, что он отличиться первыми голами за лиссабонцев. Я считаю, что Яремчук – это очень хороший трансфер для «Бенфики» и усиление. Думаю, что для Яремчука «Бенфика» – это очень хороший вариант, чтобы дальше только прогрессировать, забивая много голов за лиссабонскую команду», - сказал Бартулович.

Матч «Морейренсе» – «Бенфика» состоится 7-го августа. Начало встречи в 20:00.