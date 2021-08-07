Экс-тренер Руха может продолжить карьеру в Португалии

Иван Федык может вскоре вернуться к работе после того, как 4 августа он был уволен с поста главного тренера «Руха».

Ранее уже сообщалось о том, что он получил ряд предложений из заграницы. Теперь же стало известно, о каких именно странах идет речь – это Португалия, Китай и Казахстан.

Есть у Федыка и вариант остаться в «Рухе» - новый главный тренер команды Леонид Кучук хотел бы видеть его своим ассистентом.