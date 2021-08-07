Экс-тренер Руха может продолжить карьеру в Португалии

У Ивана Федыка много вариантов продолжения карьеры

  • 07.08.2021 18:20
  • 797 просмотров
  • 1 комментарий
Экс-тренер Руха может продолжить карьеру в Португалии
© ФК Рух. Иван Федык

Иван Федык может вскоре вернуться к работе после того, как 4 августа он был уволен с поста главного тренера «Руха».

Ранее уже сообщалось о том, что он получил ряд предложений из заграницы. Теперь же стало известно, о каких именно странах идет речь – это Португалия, Китай и Казахстан.

Есть у Федыка и вариант остаться в «Рухе» - новый главный тренер команды Леонид Кучук хотел бы видеть его своим ассистентом.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    johndow
    online
      johndow, 07.08.2021 18:44
    0
    Собирая клубнику?)
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