Экс-тренер Руха может продолжить карьеру в Португалии

Иван Федык может вскоре вернуться к работе после того, как 4 августа он был уволен с поста главного тренера «Руха».
Ранее уже сообщалось о том, что он получил ряд предложений из заграницы. Теперь же стало известно, о каких именно странах идет речь – это Португалия, Китай и Казахстан.
Есть у Федыка и вариант остаться в «Рухе» - новый главный тренер команды Леонид Кучук хотел бы видеть его своим ассистентом.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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