В субботу, 7 августа, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится поединок за Суперкубок Англии 2021.
Первый трофей нового сезона разыграют «Лестер» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по Киеву.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лестер – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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