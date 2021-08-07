В воскресенье, 8 августа, состоится центральный матч третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Динамо».

Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», арбитр Анатолий Абдула даст стартовый свисток в 19:30.

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Запорожье можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «УНИАН».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Динамо», за которой можно следить здесь.