Месси проведет прощальную пресс-конференцию на Камп Ноу

Форвард покинул «Барселону»

  • 07.08.2021 16:36
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Месси проведет прощальную пресс-конференцию на Камп Ноу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В воскресенье, 8 августа Лионель Месси проведет пресс-конференцию на «Камп Ноу». Она начнется в 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

Очевидно, пресс-конференция будет посвящена уходу Месси из «Барселоны» на правах свободного агента. Следующим клубом 34-летнего аргентинца, скорее всего, станет ПСЖ.

Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2004 года. Он провел за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и выиграл за 17 лет 35 трофеев.

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Источник — Twitter

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