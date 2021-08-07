Месси проведет прощальную пресс-конференцию на Камп Ноу

В воскресенье, 8 августа Лионель Месси проведет пресс-конференцию на «Камп Ноу». Она начнется в 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

Очевидно, пресс-конференция будет посвящена уходу Месси из «Барселоны» на правах свободного агента. Следующим клубом 34-летнего аргентинца, скорее всего, станет ПСЖ.

Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2004 года. Он провел за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и выиграл за 17 лет 35 трофеев.