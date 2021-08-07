Хамес РОДРИГЕС: «Месси должен перейти в Ювентус к Роналду»

Интересное мнение от игрока «Эвертона»

  • 07.08.2021 15:53
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Хамес РОДРИГЕС: «Месси должен перейти в Ювентус к Роналду»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хамес Родригес

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес поделился своим мнением по поводу будущего Лионеля Месси после того, как он покинул «Барселону»:

«Месси должен перейти в «Ювентус» и играть с Криштиану Роналду. Это будет бомба. Многие болельщики мечтают увидеть, как эти два футболиста играют в одной команде. Стоит признать, что футбол сильно изменился, и Месси, покидающий «Барселону», — очередное подтверждение этому».

Сейчас главным претендентом на Месси является ПСЖ.

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Источник — Marca

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