Хамес РОДРИГЕС: «Месси должен перейти в Ювентус к Роналду»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес поделился своим мнением по поводу будущего Лионеля Месси после того, как он покинул «Барселону»:

«Месси должен перейти в «Ювентус» и играть с Криштиану Роналду. Это будет бомба. Многие болельщики мечтают увидеть, как эти два футболиста играют в одной команде. Стоит признать, что футбол сильно изменился, и Месси, покидающий «Барселону», — очередное подтверждение этому».

Сейчас главным претендентом на Месси является ПСЖ.