Пеп ГВАРДИОЛА: «Хочу посвятить победу Эмилио Баллаку»

Сын Михаэля Баллака погиб в ДТП

  • 07.08.2021 13:57
  • 833 просмотра
  • 0 комментариев
Пеп ГВАРДИОЛА: «Хочу посвятить победу Эмилио Баллаку»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что намерен посвятить возможную победу в матче за Суперкубок Англии против «Лестера» (7 августа) сыну Михаэля Баллака Эмилио, который погиб в ДТП:

«Он был другом моей семьи. Мы познакомились, когда я работал в Мюнхене. Эмилио был замечательным 18-летним парнем, очень образованным, но, к сожалению, в Португалии с ним произошёл трагический случай.

Я хочу провести финал как можно лучше, постараться выиграть и посвятить победу ему. Эта победа будет для тебя, Михаэль, и для твоей семьи. Мне очень жаль».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности