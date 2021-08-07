Пеп ГВАРДИОЛА: «Хочу посвятить победу Эмилио Баллаку»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что намерен посвятить возможную победу в матче за Суперкубок Англии против «Лестера» (7 августа) сыну Михаэля Баллака Эмилио, который погиб в ДТП:
«Он был другом моей семьи. Мы познакомились, когда я работал в Мюнхене. Эмилио был замечательным 18-летним парнем, очень образованным, но, к сожалению, в Португалии с ним произошёл трагический случай.
Я хочу провести финал как можно лучше, постараться выиграть и посвятить победу ему. Эта победа будет для тебя, Михаэль, и для твоей семьи. Мне очень жаль».
Источник — Twitter
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