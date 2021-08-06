Валерий КРИВЕНЦОВ: «Если Металлист 1925 будет так играть сзади...»

Наставник харьковской команды недоволен действиями обороны

  • 06.08.2021 22:07
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Валерий КРИВЕНЦОВ: «Если Металлист 1925 будет так играть сзади...»
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Наставник «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал победу 3:2 в матче 3-го тура УПЛ против «Черноморца».

«Матч сложный был, но хорошо, что выиграли. Были хорошие моменты, но было и очень много плохих моментов. Не обижая «Черноморец», но впереди много более серьезных соперников, и если мы будем так играть сзади, то...Тактические ошибки просто непростительные для УПЛ».

«Комплектация команды? Мы исходим из наших возможностей. Новичкам еще нужно время, и я аккуратно и точечно их подпускаю. Явно не хватает нам центрального нападающего. Взяли форварда Марлисона, и он провел только две тренировки. Думаю, это тот форвард, который нам нужен».

«Надеюсь, сразу начнет показывать свой уровень», - сказал Кривенцов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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