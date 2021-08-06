6 августа состоится матч 3-го тура УПЛ, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Черноморец». Начало встречи – в 19:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Металлист 1925 – Черноморец. Стартовые составы команд
Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Фабиньо, Голодюк, Батюшин, Крыськив.
Запас: Коваленко, Ермаков, Ченбай, Квакич, Ременюк, Дмитренко, Кравченко, Савин, Задерака.
Черноморец: Варакута, Кадири, Дубко, Путря, Кузык, Михайленко, Билошевский, Брагару, Штогрин, Ванат, Бугай.
Запас: Паламарчук, Тлумак, Скорко, Кравченко, Сухоручко, Надольский, Исаенко, Авагимян, Мащенко.
Источник — Sport.ua
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