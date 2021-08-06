Мбаппе может остаться в ПСЖ, если придет Месси

Сейчас ПСЖ активно ведет переговоры по поводу подписания на правах свободного агента Лионеля Месси. Возможное появление в клубе 34-летнего аргентинского форварда может внести серьезные коррективы в трансферную политику парижан.
В случае подписания Месси Килиан Мбаппе может пересмотреть свои планы на будущее. Форвард планировал покинуть ПСЖ летом 2022 года в статусе свободного агента, однако подписание Месси повышает шансы парижан договориться с Мбаппе по поводу нового контракта.
А вот от трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в случае подписания Месси ПСЖ придется отказаться. О том, что ПСЖ интересуется Погба, сообщалось в конце июля.
Источник — ESPN
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