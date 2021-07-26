ПСЖ готовит предложение по покупке Погба

Парижский ПСЖ готовит предложение о покупке 28-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба.
Официальных переговоров между клубами еще не было, но ПСЖ сделает предложение о трансфере в ближайшее время.
Погба защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за €105 миллионов.
Контракт Поля с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €60 миллионов.
Источник — Twitter
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