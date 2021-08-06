ОФИЦИАЛЬНО. Динамо проведет спарринг с Интером

Поединок состоится 14 августа

  • 06.08.2021 15:40
  • 1218 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо проведет спарринг с Интером

«Динамо» и миланский «Интер» официально сообщили о том, что проведут товарищеский матч.

Чемпионы Италии и Украины встретятся в субботу, 14 августа в Монце на U-Power Stadium. Начало матча – в 19:30 по Киеву. Транслировать матч будет телеканал Sky Sport Italia.

Ранее «Динамо» подписало сенегальского вингера Самба Диалло.

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Источник — ФК Интер

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Bulba_sumkin
      Bulba_sumkin, 06.08.2021 15:54
    0
    А как это игра в базовый день проведения тура чемпионата? Не явка на матч и -3 очка, и катайте товарняки хоть до следующего сезона!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 06.08.2021 15:48
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 06.08.2021 15:46
    Авторитет в Европе
    Ну я не помню такого четко выстроенной плана когда он был в Шахтере. Всегда ограничивались географией проведения сборов.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 06.08.2021 15:46
    0
    Евгений Семыкин, 06.08.2021 15:44
    Как вообще Луческу добился такого кардинального изменения в предсезонке? Очень интересно увидеть ее итоги но разница от стандарта уже отличается в гораздо выгодную сторону.
    Авторитет в Европе
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 06.08.2021 15:44
    +2
    Как вообще Луческу добился такого кардинального изменения в предсезонке? Очень интересно увидеть ее итоги но разница от стандарта уже отличается в гораздо выгодную сторону.
    Ссылка
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