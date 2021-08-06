ОФИЦИАЛЬНО. Динамо проведет спарринг с Интером

«Динамо» и миланский «Интер» официально сообщили о том, что проведут товарищеский матч.

Чемпионы Италии и Украины встретятся в субботу, 14 августа в Монце на U-Power Stadium. Начало матча – в 19:30 по Киеву. Транслировать матч будет телеканал Sky Sport Italia.

Ранее «Динамо» подписало сенегальского вингера Самба Диалло.