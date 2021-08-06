ОФИЦИАЛЬНО. Динамо проведет спарринг с Интером

«Динамо» и миланский «Интер» официально сообщили о том, что проведут товарищеский матч.
Чемпионы Италии и Украины встретятся в субботу, 14 августа в Монце на U-Power Stadium. Начало матча – в 19:30 по Киеву. Транслировать матч будет телеканал Sky Sport Italia.
Ранее «Динамо» подписало сенегальского вингера Самба Диалло.
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Источник — ФК Интер
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