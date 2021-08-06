Роман МЫСАК: «Вместо Миная оказался в Десне»

Новоиспеченный вратарь «Десны» Роман Мысак рассказал, почему отдал предпочтение черниговцам, хотя подготовку к сезону начинал в «Минае».

«После одного из этапов подготовки я выбыл из-за травмы на три недели и уехал восстанавливаться домой — во Львов. С «Минаем» заключить контракт не успел. Находясь на «больничном», узнал, что закарпатцы пригласили еще одного вратаря — Германа Пенькова. Не знаю, может, они не верили, что я смогу быстро вернуться в строй.

А в конце июля ко мне начала проявлять интерес «Десна», которой после ухода Евгения Паста нужен был еще один вратарь. Черниговцы все выспрашивали, когда я смогу снова возобновить тренировки. После консультаций с врачами я ответил, что буду готов в начале августа, тогда они пригласили приехать на просмотр в Чернигов. Дальше события разворачивались стремительно: после сегодняшней тренировки мне предложили подписать годичный контракт. Я согласился.

В Чернигове меня все устраивает, постараюсь доказать, что во мне не ошиблись. В команде приняли хорошо, с некоторыми новыми одноклубниками давно знаком: Алексеем Гуцуляком, Тарасом Завийским, Филиппом Будковским.

Сейчас для меня очень важно иметь постоянную игровую практику, хотя отлично понимаю, что придется выдержать острую конкуренцию с еще одним вратарем «Десны» — Игорем Литовкой. Но наше соперничество должно пойти «Десне» только на пользу. В своей предыдущей команде — «Рухе» чаще приходилось быть запасным. Для меня это тяжелый процесс», - сказал Мысак.