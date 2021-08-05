В пятницу 6 августа пройдет матч 3-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Черноморец».
Игра пройдет в Харькове на стадионе «Металлист». Начало встречи в 19:30.
«Металлист 1925» - «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» - «Черноморец», за которой можно следить здесь.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.