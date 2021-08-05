Журналист: Ребров нашел лазейку в контракте и может покинуть Аль-Айн

Сергей Станиславович все же может возглавить сборную Украины

  • 05.08.2021 19:05
  • 3199 просмотров
  • 10 комментариев
Журналист: Ребров нашел лазейку в контракте и может покинуть Аль-Айн
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров не может покинуть клуб из ОАЭ из-за приглашения возглавить сборную Украины. Об этом сообщает известный спортивный журналист и инсайдер Игорь Бурбас.

«В контракте Реброва нет пункта, позволяющего уйти при приглашении из сборной. Зато есть нюанс, который предусматривает своего рода испытательный срок, в течение которого стороны присматриваются друг к другу и оставляют за собой право прекратить сотрудничество. Этот пункт и должны активировать при встрече», – написал Бурбас в твиттере.

Ранее сообщалось, что Ребров может покинуть «Аль-Айн» без выплаты компенсации в случае предложения возглавить сборную Украины.

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Источник — Twitter

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
      dd dent, 05.08.2021 19:51
    0
    Пусть идёт, тренер однозначно думающий, если не будет слушаться кого вызывать и ставить, а действительно дадут работать, то вполне может дать результат
    Ссылка
    samird
      samird, 05.08.2021 19:50
    -1
    Очень бы хотелось. чтобы именно Сергей возглавил сборную. Но как же в очередной раз обгадилась УАФ во главе с шофёром изгрязикнязевым, что сразу не выяснили все вопросы с Шевченко, и не подписали Реброва, когда он ушел из Ференцвароша. Теперь начинается - то Бидоныч, то Лёсик. Хорошо хоть ещё Ротаню не предложили.
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 05.08.2021 19:39
    +1
    я бы ему не советовал приступать к работе-много потеряно а спрос будет..если и работать то по окончанию отбора .
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    Andres
      Andres, 05.08.2021 19:34
    +2
    Ёкарный Бабай, 05.08.2021 19:10
    После таких номеров следующий работодатель 10 раз подумает прежде чем брать Реброва. Нах оно ему?
    Запрошення від збірної твоєї країни не щодня приходять . Все норм
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    barley ear
      barley ear, 05.08.2021 19:31
    +1
    Какой испытательный срок, если там ещё чемпионат не начался? На ком испытывать?
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.08.2021 19:27
    -1
    Шева тоже подленько поступил.
    Надумал уже давно валить..
    Предупреди друга Реброва по секрету.
    Или в картишки нет братишки?
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    APL
    online
      APL, 05.08.2021 19:27
    +2
    Ёкарный Бабай, 05.08.2021 19:10
    После таких номеров следующий работодатель 10 раз подумает прежде чем брать Реброва. Нах оно ему?
    Якщо покаже результат, то просто цей пункт подінуть. Якщо вибирати з тренерів городянин України так це лише Ребров
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.08.2021 19:26
    -2
    А продолжил бы работать с Ференцварошем.
    То тоже ушёл бы, но прямиком в сборную.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.08.2021 19:10
    +3
    После таких номеров следующий работодатель 10 раз подумает прежде чем брать Реброва. Нах оно ему?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.08.2021 19:08
    +4
    То есть тупо включить динамо!
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