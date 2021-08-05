Журналист: Ребров нашел лазейку в контракте и может покинуть Аль-Айн

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров не может покинуть клуб из ОАЭ из-за приглашения возглавить сборную Украины. Об этом сообщает известный спортивный журналист и инсайдер Игорь Бурбас.
«В контракте Реброва нет пункта, позволяющего уйти при приглашении из сборной. Зато есть нюанс, который предусматривает своего рода испытательный срок, в течение которого стороны присматриваются друг к другу и оставляют за собой право прекратить сотрудничество. Этот пункт и должны активировать при встрече», – написал Бурбас в твиттере.
Ранее сообщалось, что Ребров может покинуть «Аль-Айн» без выплаты компенсации в случае предложения возглавить сборную Украины.
Источник — Twitter
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Надумал уже давно валить..
Предупреди друга Реброва по секрету.
Или в картишки нет братишки?
То тоже ушёл бы, но прямиком в сборную.
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