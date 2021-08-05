Тренер Тоттенхэма: «Мы должны решить проблемы с Кейном»

Нуну Эшпириту Санту – о ситуации с Гарри Кейном

  • 05.08.2021 13:03
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Тренер Тоттенхэма: «Мы должны решить проблемы с Кейном»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал ситуацию вокруг Гарри Кейна, который прогуливает тренировки команды из-за желания перейти в «Манчестер Сити»:

«Я хочу поговорить с Гарри скоро. У меня еще не было такой возможности. Мы должны сначала решить проблемы, а потом я буду разговаривать с журналистами.

Это не та ситуация, которую мне хотелось бы комментировать. Я считаю, что это должно решаться внутри клуба. Давайте попытаемся избежать публичных обсуждений этой темы.

Мы должны сконцентрироваться на том, что действительно важно, и решать эту ситуацию. Мы разберемся. Клуб пытается найти лучшее решение.

Предсезонка – это тяжело, всем клубам сложно. То, что многие футболисты играли за сборные, доставило много проблем тренерам».

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Источник — Sky Sports

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