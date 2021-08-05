Тренер Тоттенхэма: «Мы должны решить проблемы с Кейном»

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал ситуацию вокруг Гарри Кейна, который прогуливает тренировки команды из-за желания перейти в «Манчестер Сити»:

«Я хочу поговорить с Гарри скоро. У меня еще не было такой возможности. Мы должны сначала решить проблемы, а потом я буду разговаривать с журналистами.

Это не та ситуация, которую мне хотелось бы комментировать. Я считаю, что это должно решаться внутри клуба. Давайте попытаемся избежать публичных обсуждений этой темы.

Мы должны сконцентрироваться на том, что действительно важно, и решать эту ситуацию. Мы разберемся. Клуб пытается найти лучшее решение.

Предсезонка – это тяжело, всем клубам сложно. То, что многие футболисты играли за сборные, доставило много проблем тренерам».