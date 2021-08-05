Наставник Генка: «Будет непросто не только нам, но и Шахтеру»

Джон ван ден Бром ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения от «горняков»

  • 05.08.2021 04:36
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Наставник Генка: «Будет непросто не только нам, но и Шахтеру»
© ФК Шахтер Донецк. Джон ван ден Бром

Главный тренер бельгийского «Генка» Джон ван ден Бром прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:2) в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов.

– Джон, уровень «Шахтера» очень высок, но в конце концов это похоже на предыдущие матчи «Генка» в бельгийском чемпионате – ваша команда была менее эффективной.
– Да, такая повторяющаяся история – только что как раз сказал об этом ребятам. Мы провели очень хорошую игру, сделали все. С этой точки зрения мне не в чем упрекнуть мою команду. Считаю, каждый проделал хорошую работу тактически и технически, выполняя все установки на поединок. Знали, что играем с очень хорошей командой, которая отлично владеет мячом. У нас хорошо получалось предотвращать попытки «Шахтера» обострять игру. В моменты, когда это было возможно, нам удавалось перехватывать инициативу, доставлять проблемы «Шахтеру». Мы забили отличный гол и повели 1:0 после хорошей атаки и подачи, которую завершил Пол. Это то, к чему мы стремились: открыть счет и сделать игру более открытой. В то же время у нас не было особых проблем с защитой. Очень жаль, что случился пенальти, после чего счет стал 1:1. Что касается 1:2, конечно, есть место для дискуссии, должны или не должны они выбивать мяч. Они не сделали этого. Нам нужно было предвидеть, что они не выбьют мяч. И все-таки мы не должны так защищаться в своей площадке. Это то, о чем я сказал команде. Жаль, что эта ситуация случилась с Даниэлем и Джоном, ведь они только вернулись в состав и в целом провели хороший матч. «Шахтер» сыграл в том моменте очень остро и тонко – это то, что нас убило. С другой стороны, я очень горд за свою команду и за то, что мы показали на поле. У нас по-прежнему остаются шансы. На следующей неделе будет непросто, но не только нам, а и «Шахтеру». Мы показали, что у нас есть отличные качества при владении мячом. Мы тоже можем быть опасны, создавать моменты, и наша задача – делать все в том же ключе через неделю.

– Это был непростой матч, вы использовали много замен. Будете ли повторять то же самое на следующей неделе и задействовать еще большую группу футболистов?
– Да, это то, что я всегда говорю. У всех игроков, которые находятся в команде, есть шанс быть в стартовом составе. В субботу встречаемся на выезде с «Кортрейком», будет непростой матч, особенно учитывая результаты соперника в первых турах чемпионата. Но это будет другой поединок. Естественно, мы станем задумываться и об ответной игре с «Шахтером». Как я сказал, несмотря на то, что мы уступили, все равно есть шанс. У нас достаточно игроков, и это хорошо, так как мы можем давать им возможность проявить себя.

– То, что произошло с Лукуми и Муньосом, это цена ошибки, которую нужно заплатить, поскольку ребята никогда не играли на таком уровне?
– Мне кажется, Лукуми уже играл на таком уровне даже здесь, в Лиге чемпионов. Очень важно, что мы показали, что можем соответствовать уровню «Шахтера» и навязывать сопернику борьбу. Но в итоге мы были наказаны за какие-то маленькие личные ошибки. Хотя к ним приводит цепочка событий: теряется мяч, принимается решение продолжать игру… Опять же, это не исключает того, что мы сами должны действовать лучше в своей штрафной площадке. С этим испытанием мы не справились. Но я не могу винить двух ребят, потому что они действовали отлично и привнесли много полезных элементов в нашу игру. Просто очень жаль, что так случилось, мы пропустили гол и в итоге проиграли, однако это не более чем эпизод.

– Если бы у вас была возможность подписать одного игрока «Шахтера» перед ответной встречей, кто бы это был и почему?
– Я смотрю только на своих игроков. Я доволен нашим составом. У меня очень хорошие футболисты, у «Шахтера» – тоже.

Ответная встреча состоится 10 августа, начало в 20:30 по Киеву.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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