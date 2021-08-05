Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Приятно попасть в такой турнир»

Вратарь «Колоса» – о предстоящем дебюте в Лиге конференций

  • 05.08.2021 04:55
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Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Приятно попасть в такой турнир»
© ФК Колос. Евгений Волынец

Голкипер «Колоса» Евгений Волынец поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против казахстанского «Шахтера» из Караганды.

«Настраиваемся на хорошую игру. Честно, приятно попасть в такой турнир. Значит не зря мы год работали. Хотим показать достойную игру и хороший результат. Ждем очень болельщиков, потому что прошлую игру с «Металлистом 1925» нас очень хорошо поддерживали. Несмотря на то, что первый тайм немного был неудачный, они нас гнали, и с большой поддержкой трибун мы добыли победу. Поэтому это очень важный фактор и мы всех ждем на стадионе», - сказал Волынец.

Матч «Колос» – «Шахтер Караганда» состоится в четверг, 5 августа. Начало в 21:00.

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Источник — Sport.ua

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