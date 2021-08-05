КОСТЫШИН: Куда нам ходить, если сборная не обыграла ни финнов, ни Казахстан

Наставник «Колоса» – о предстоящем противостоянии против «Шахтера» из Караганды

  • 05.08.2021 03:20
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КОСТЫШИН: Куда нам ходить, если сборная не обыграла ни финнов, ни Казахстан
© ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против казахстанского «Шахтера» из Караганды.

– Мы мечтали играть в Лиге Европы. Пытались занять нужное место, чтобы сыграть эти матчи. Так что ожидаем противостояния с большим наслаждением, но ждем сложный матч. Потому что соперник сложный. Если команда обыграла «Стяуа», то она заслуживает уважения и это не просто так.

– Есть ли кадровые проблемы?
– Кадровых нет, но я никогда на них не жаловался. Кто здоров, тот и играет. Травмировался Мамаду и уже давно в лазарете Жека Морозко. Все остальные в строю.

– Какие у соперника сильные и слабые стороны?
– Ну как я сейчас начну говорить, если тренеры смотрят... Это бойцовская команда, которая выигрывает много единоборств. Поэтому матч будет неуступчивый. По какой схеме они играли мы изучали. Просто я умолчу этот вопрос. Зачем я буду рассказывать про сильные или слабые стороны соперника?

– В прошлом году вы попробовали выступить в еврокубках, сейчас от вас ждут большего...
– Тогда мы выступили удачно. Да, мы проиграли «Риеке», но проиграли в равной игре, могли выигрывать в основное время. А в дополнительное они подавили нас габаритами, когда был не футбол, а водное поло. Мы не виноваты, что у нас маленькие футболисты подобрались, а у них большие. Ожидания намного больше, с нас будет больший спрос. Тем более вылетела «Ворскла», Украине не хватает очков. Обсуждается такая тема, мол, зачем выходили «Ворскла» и «Колос», в команды не верят.

Сейчас все команды умеют играть в футбол в еврокубках. Так что игра покажет. Мы настраиваемся и хотим пройти дальше. Не надо недооценивать страны, потому что очень много грязи вылилось на «Ворсклу» после того, как они не прошли финнов. Так а куда нам ходить, если сборная Украины не обыграла ни финнов, ни Казахстан. Мне неприятно, что все накинулись на «Ворсклу».

Матч «Колос» – «Шахтер Караганда» состоится в четверг, 5 августа. Начало в 21:00.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

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