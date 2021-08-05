Виктор ЛЕОНЕНКО: «Как бороться с такой башней? Нужна лестница или лифт»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над бельгийским «Генком» (2:1) в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов.

«В первом тайме, я так понимаю, играли аккуратно. «Генк» играл как мог. Онуачу я уже кличку придумал - «два ноль два». Надо думать, как с ним справляться в Киеве.

Я надеюсь, что будем так же контролировать мяч. Правда, в первом тайме у «Шахтера» был бесполезный контроль мяча. Ну и видно, что игроки еще притираются и привыкают друг к другу.

Витао в старте? В него надо верить и все. Парень заиграет. Надеюсь на это, потому что в противном случае нет смысла его держать. Хотя он молодой, а Кривцов старый, я думаю. Но так же ошибается, как и Витао.

Гол в ворота «Шахтера»? Тут нужна лестница или лифт, чтобы достать и побороться головой, или нарушать правила. Конечно, Трубин мог и обязан был страховать защитников, потому что было близко. Как бороться с такой башней?

Второй тайм и второй состав намного интересней. Вышло три человека, которые решили вопрос.

Что понравилось? То, что не Патрик забил, а больше даже Исмаили, потому что так задурил защитника. Многие после Евро списали Марлоса. Я что-то пока не вижу, что он списанный.

Думаю, что у Де Дзерби в составе будут выходить все. «Шахтер» пройдет «Генк» без проблем, но дальше будет тяжелее и тяжелее. К этому нужно быть готовыми. Сложность в том, что ребята еще не притерлись друг к другу.

Сложность для соперника в том, что каждый игрок может решить вопрос. Поздравляю «Шахтер», - сказал Леоненко.

Ответная встреча состоится 10 августа, начало в 20:30 по Киеву.