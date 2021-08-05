5 августа состоится первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором сыграют «Колос» из Ковалевки и «Шахтер» из Караганды. Начало встречи – в 21:00.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Колос – Шахтер Караганда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция