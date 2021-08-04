ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с одним из лидеров

Алиссон Беккер останется в клубе

  • 04.08.2021 19:59
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ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с одним из лидеров
© twitter.com/LFC

«Ливерпуль» официально сообщил о подписании нового долгосрочного контракта с основным голкипером команды Алиссоном Беккером.

Сроки нового соглашения не сообщаются, но, по информации СМИ, соглашение рассчитано до лета 2026 года. Предыдущий контракт действовал до лета 2024 года.

Алиссон – уже третий игрок основы «Ливерпуля», который продлил свой контракт с клубом за последнюю неделю. Ранее это сделали Трент Александер-Арнольд и Фабиньо.

Алиссон Беккер перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2018 года. В 2019 году он выиграл с клубом Лигу чемпионов, а в 2020 году – чемпионский титул в АПЛ.

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Источник — ФК Ливерпуль

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