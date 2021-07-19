Ливерпуль близок к продлению контракта с Алиссоном до 2026 года

Голкипер поставит подпись в ближайшие недели

  • 19.07.2021 04:39
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Ливерпуль близок к продлению контракта с Алиссоном до 2026 года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер близок к продлению контракта с английским клубом.

Контракт бразильца истекает летом 2024 года, но стороны уже близки договоренности о его продлении. Ожидается, что подпись будет поставлена в ближайшие недели.

В «Ливерпуле» 28-летний Алиссон играет с 2018 года, куда перешел из «Ромы».

Ранее «Ливерпуль» продлил контракт с дублером Алиссона.

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Источник — Football-Italia

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