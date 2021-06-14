Ливерпуль продлил контракт с вратарем

«Ливерпуль» объявил о подписании нового контракта с испанским вратарем Адрианом. Насколько рассчитан новый договор 34-летнего футболиста, неизвестено.

Адриан перешел в «Ливерпуль» в 2019 году из «Вест Хэма». В прошлом сезоне АПЛ голкипер провел только 1 игру, в которой оставил свои ворота в неприкосновенности.