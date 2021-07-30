Ливерпуль продлил контракт со звездным защитником

«Ливерпуль» официально сообщил о продлении контракта с основным правым защитником Трентом Александером-Арнольдом. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». В прошлом сезоне на его счету 2 гола и 9 ассистов в 45 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпулю» был предложен Поль Погба.
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Источник — ФК Ливерпуль
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