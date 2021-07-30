Ливерпуль продлил контракт со звездным защитником

Трент Александер-Арнольд останется в клубе

  • 30.07.2021 20:08
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Ливерпуль продлил контракт со звездным защитником
© Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

«Ливерпуль» официально сообщил о продлении контракта с основным правым защитником Трентом Александером-Арнольдом. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». В прошлом сезоне на его счету 2 гола и 9 ассистов в 45 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпулю» был предложен Поль Погба.

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Источник — ФК Ливерпуль

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