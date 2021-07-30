Ливерпулю предложили подписать Погба

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы хавбека английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба, предложил услуги своего клиента «Ливерпулю».
Ранее 28-летний футболист отклонил предложение «красных дьяволов» о продлении контракта. В связи с этим рассматриваются варианты продажи Погба в другой клуб уже этим летом.
Действующее соглашение Поля Погба истекает летом 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.
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Источник — Le 10 Sport
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