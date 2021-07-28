Погба отказался продлевать контракт с Манчестер Юнайтед

Французский хавбек отклонил предложение «красных дьяволов»

  • 28.07.2021 10:22
  • 900 просмотров
  • 1 комментарий
Погба отказался продлевать контракт с Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Будущее полузащитника сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в английском клубе остается под вопросом.

По данным источника, 28-летний футболист отклонил предложение «красных дьяволов» о продлении контракта.

Действующее соглашение Поля Погба истекает летом 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готовит предложение по покупке Погба.

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Источник — Get French Football

(3 голоса)

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Комментарии
    MaxUa
    online
      MaxUa, 28.07.2021 10:59
    0
    Ну ему 28 лет. Возможно планирует закончить карьеру на родине, в ПСЖ. Хотя после английской лиги переходить во французскую, это конечно шаг назад как для классного футболиста.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 28.07.2021 10:59
    0
    Ну ему 28 лет. Возможно планирует закончить карьеру на родине, в ПСЖ. Хотя после английской лиги переходить во французскую, это конечно шаг назад как для классного футболиста.
    Ссылка
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