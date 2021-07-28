Погба отказался продлевать контракт с Манчестер Юнайтед

Будущее полузащитника сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в английском клубе остается под вопросом.
По данным источника, 28-летний футболист отклонил предложение «красных дьяволов» о продлении контракта.
Действующее соглашение Поля Погба истекает летом 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готовит предложение по покупке Погба.
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Источник — Get French Football
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