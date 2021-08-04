Усиливаются перед Шахтером? Монако подписал лидера АЗ Алкмаар

Мирон Боаду продолжит карьеру в Лиге 1

  • 04.08.2021 18:55
  • 785 просмотров
  • 1 комментарий
Усиливаются перед Шахтером? Монако подписал лидера АЗ Алкмаар
© ФК Монако. Мирон Боаду

«Монако» официально сообщил о подписании форварда «АЗ Алкмаар» Мирона Боаду. Контракт с 20-летним голландцем рассчитан на 5 лет – до лета 2026 года.

Сумма трансфера не разглашается, но, по информации СМИ, она составила 17 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Боаду 15 голов и 2 ассиста в 38 матчах за «АЗ Алкмарр» во всех турнирах.

Напомним, «Монако» является потенциальным соперником «Шахтера» по плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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Источник — ФК Монако

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 04.08.2021 19:16
    0
    Если шахтер будет играть как против Генка то Монако может и полурезервом грохнуть шахтер
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