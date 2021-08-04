Усиливаются перед Шахтером? Монако подписал лидера АЗ Алкмаар

«Монако» официально сообщил о подписании форварда «АЗ Алкмаар» Мирона Боаду. Контракт с 20-летним голландцем рассчитан на 5 лет – до лета 2026 года.

Сумма трансфера не разглашается, но, по информации СМИ, она составила 17 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Боаду 15 голов и 2 ассиста в 38 матчах за «АЗ Алкмарр» во всех турнирах.

Напомним, «Монако» является потенциальным соперником «Шахтера» по плей-офф квалификации Лиги чемпионов.