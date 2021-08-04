Алексей БЕЛИК: «Результат против Генка – отличный»

Специалист – о волевой победе «Шахтера»

  • 04.08.2021 12:40
  • 604 просмотра
  • 0 комментариев
Алексей БЕЛИК: «Результат против Генка – отличный»
© Футбол 1/2/3. Алексей Белик

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Алексей Белик прокомментировал победу команды Роберто Де Дзерби над бельгийским «Генком» (2:1) в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Результат отличный, он делает нас еще большим фаворитом. Что касается игры, то могу сказать, что она неплохая. Хотелось бы сказать, что все хорошо и все отлично, но не скажу, потому что вижу по игре, что Шахтер может прибавить. Это не потолок игроков Шахтера как индивидуально, так и командно.

Для меня игра разделилась на два тайма. Если в первом мы имели преимущество в контроле мяча, но были проблемы, чтобы доставить мяч в третью зону. Мы пытались сделать это за счет индивидуальной скорости Тете с правого фланга и Соломона - с левого. Но это не приносило никаких дивидентов, потому что мы практически не угрожали воротам соперника.

Что касается второго тайма, то здесь мы прибавили в командном движении. Мы начали больше играть не только за счет дриблинга Тете и Соломона. Больше разыгрывали мяч, хотя все равно проблемы остались. Были неплохие моменты, когда бил Майкон. Однако стоит отметить, что Шахтер хорош в разнообразии. Марлос и Исмаили - усиление, которое может действовать не только за счет коротких передач, а и разрезать диагональными передачами», - сказал Белик.

Ответная встреча состоится 10 августа, начало в 20:30 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности