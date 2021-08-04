Алексей БЕЛИК: «Результат против Генка – отличный»

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Алексей Белик прокомментировал победу команды Роберто Де Дзерби над бельгийским «Генком» (2:1) в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Результат отличный, он делает нас еще большим фаворитом. Что касается игры, то могу сказать, что она неплохая. Хотелось бы сказать, что все хорошо и все отлично, но не скажу, потому что вижу по игре, что Шахтер может прибавить. Это не потолок игроков Шахтера как индивидуально, так и командно.

Для меня игра разделилась на два тайма. Если в первом мы имели преимущество в контроле мяча, но были проблемы, чтобы доставить мяч в третью зону. Мы пытались сделать это за счет индивидуальной скорости Тете с правого фланга и Соломона - с левого. Но это не приносило никаких дивидентов, потому что мы практически не угрожали воротам соперника.

Что касается второго тайма, то здесь мы прибавили в командном движении. Мы начали больше играть не только за счет дриблинга Тете и Соломона. Больше разыгрывали мяч, хотя все равно проблемы остались. Были неплохие моменты, когда бил Майкон. Однако стоит отметить, что Шахтер хорош в разнообразии. Марлос и Исмаили - усиление, которое может действовать не только за счет коротких передач, а и разрезать диагональными передачами», - сказал Белик.

Ответная встреча состоится 10 августа, начало в 20:30 по Киеву.