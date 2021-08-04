Ференцварош – Славия Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Чемпионы Венгрии и Чехии начнут борьбу за путевку в плей-офф раунд

  • 04.08.2021 11:37
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Ференцварош – Славия Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Твиттер Ференцвароша / автор неизвестен

В среду, 4 августа, в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором венгерский «Ференцварош» примет чешскую «Славию» из Праги. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:00 по Киеву.

«Ференцварош»

 

Клуб из столицы Венгрии является флагманом национального футбола. По итогам минувшего сезона он 32-й раз в истории стал чемпионом страны, при этом оформил данный успех третий год кряду. И всех этих достижений команда добилась под руководством украинского тренера Сергея Реброва. Однако новую кампанию «фроди» начали уже без него, а во главе с австрийцем Петером Штегером.

Ребров за три года работы с «Ференцварошем» высоко поднял его планку. Скажем, в предыдущем сезоне команда впервые за 25 лет вновь играла в групповом турнире Лиги чемпионов. В квартете G, где напомним, также выступало и киевское «Динамо», венгерский чемпион занял последнее, четвертое, место, довольствовавшись в итоге один заработанным баллом.

В нынешней квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош», за который играют украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин, сделал уже два убедительных шага по направлению в групповой стадии. Вначале венгры убрали со своего пути косовскую «Приштину» (3:0, 3:1), а затем разобрались с литовским «Жальгирисом» (2:0, 3:1).

«Славия» Прага

 

Представитель чешской столицы в национальном чемпионате предыдущего сезона, как и «Ференцварош», в третий раз подряд выиграл золотые медали. Всего же у клуба семь чемпионских успехов в истории. Но не будем забывать, что независимый чемпионат Чехии проводится лишь с сезона-1993/1994.

В сезоне-2019/2020 «Славия» играла в группе Лиги чемпионов. В своем квартете она довольствовалась в итоге четвертым место, финишировав позади миланского «Интера», «Боруссии» из Дортмунда и «Барселоны». В предыдущем сезоне пражане остановились в шаге от группового этапа. В плей-офф раунде их отправил в группу Лиги Европы датский «Мидтьюлланн» (0:0, 1:4).

В нынешней квалификации «Славия», цвета которой, напомним, защищает украинский защитник Тарас Качараба, только вступает в бой. Она вообще открывает для себя сезон, так как чемпионат Чехии нового сезона еще не стартовал.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Славия» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.33 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Ференцварош»: Дибус – Чонтош, С. Ммаэ, Блажич, Уинго, Сомалия, Захариассен, Харатин, Нгуен, Узуни, Р. Ммаэ.

«Славия»: Коларж – Дорли, Зима, Качараба, Ба, Траоре, Плавшич, Шевчик, Станчу, Шранц, Муса.

3 августа, вторник

«Ференцварош» – «Славия»
Будапешт. Стадион «Гроупама Арена». 21:00
ТВ-трансляция на телеканале «Спорт 1»
Прогноз Sport.ua — 0:1
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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