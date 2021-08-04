Ференцварош
2 : 0
Славия Прага
04.08.2021, FT

Гол Харатина с пенальти, автогол Качарабы. Ференцварош одолел Славию в ЛЧ

Украинцы сыграли ключевую роль в отборочном матче Лиги чемпионов

  • 04.08.2021 23:20
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Гол Харатина с пенальти, автогол Качарабы. Ференцварош одолел Славию в ЛЧ
© ФК Ференцварош

В первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» одолел «Славию» из Праги (2:0).

Ключевую роль в голевых эпизодах сыграли украинцы. Сначала Тарас Качараба провел автогол, а во втором тайме Игорь Харатин реализовал пенальти. Оба украинца провели на поле весь матч, кроме того у хозяев поля на 86-й минуте вышел Александр Зубков.

В другом матче игрового дня хорватское «Динамо» Загреб и польская «Легия» разошлись миром (1:1). Ответные матчи пройдут 10 августа.

Лига чемпионов 2021/22

Третий раунд квалификации

Первый матч, 4 августа

Ференцварош (Венгрия) – Славия Прага (Чехия) – 2:0

Голы: Качараба, 44 (автогол), Харатин, 50 (пен).

Динамо Загреб (Хорватия) – Легия (Польша) – 1:1

Голы: Петкович, 60 – Мучи, 82.

Квалификация Q3 ЛЧ

Квалификация Q4 ЛЧ

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Источник — Sport.ua

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