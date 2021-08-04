Гол Харатина с пенальти, автогол Качарабы. Ференцварош одолел Славию в ЛЧ

В первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» одолел «Славию» из Праги (2:0).
Ключевую роль в голевых эпизодах сыграли украинцы. Сначала Тарас Качараба провел автогол, а во втором тайме Игорь Харатин реализовал пенальти. Оба украинца провели на поле весь матч, кроме того у хозяев поля на 86-й минуте вышел Александр Зубков.
В другом матче игрового дня хорватское «Динамо» Загреб и польская «Легия» разошлись миром (1:1). Ответные матчи пройдут 10 августа.
Лига чемпионов 2021/22
Третий раунд квалификации
Первый матч, 4 августа
Ференцварош (Венгрия) – Славия Прага (Чехия) – 2:0
Голы: Качараба, 44 (автогол), Харатин, 50 (пен).
Динамо Загреб (Хорватия) – Легия (Польша) – 1:1
Голы: Петкович, 60 – Мучи, 82.
Квалификация Q3 ЛЧ
Квалификация Q4 ЛЧ
Источник — Sport.ua
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