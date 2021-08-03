Динамо Загреб – Легия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Загреб – «Легия».

«Накануне поединка квалификации Лиги чемпионов загребское «Динамо» в матче чемпионата Хорватии сыграло вничью 3:3 с «Риекой». А «Легия» в матче чемпионата Польши проиграла на выезде «Радомяку» (3:1).

В рейтинге коэффициентов УЕФА «Динамо» идет на 33-м месте, «Легия» расположилась на 98-й позиции. Обе команды в прошлом году стали чемпионами на внутренних аренах.

До этого противостояния в квалификации Лиги чемпионов «Динамо» выбило исландский «Валюр» и «Омонию» из Кипра. «Легия» оказалась сильнее норвежского «Бодо/Глимта» и эстонской «Флоры».

Конечно, буду болеть за «Динамо». Считаю, что команда из Загреба в этой паре является фаворитом. В первом же матче надеюсь на победу «Динамо». Считаю, что им это по силам. Думаю, хорватский клуб выиграет первый матч на домашнем поле», - сказал Бартулович.

Матч «Динамо» Загреб – «Легия» состоится 4-го августа. Начало встречи в 21:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».