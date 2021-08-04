Стало известно, когда игрокам Альянса представят нового президента

Худшее для «Альянса» из Липовой Долины уже позади. Из-за форс-мажорных обстоятельств команда была близка к расформированию, но буквально в последний момент нашлись новые инвесторы, и подопечные Юрия Ярошенко не сошли досрочно с дистанции.

Сейчас «Альянс» упорно готовится к домашнему поединку третьего тура - с «Волынью», который состоится 8-го августа.

Правда, в футбольном клубе пока что не афишируют, кто в трудную минуту подставил плече и спас «Альянс» от исчезновения. Обещают это сделать уже в ближайшее время.

По имеющейся информации, футболистам «Альянса» новый президент ФК будет представлен 10-го августа. На ближайшем матче с «Волынью» он присутствовать не будет, поскольку пока что находится заграницей.