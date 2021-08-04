Стало известно, когда игрокам Альянса представят нового президента

В данный момент новый президент клуба находится заграницей

  • 04.08.2021 10:59
  • 832 просмотра
  • 0 комментариев
Стало известно, когда игрокам Альянса представят нового президента
© ФК Альянс Липовая Долина

Худшее для «Альянса» из Липовой Долины уже позади. Из-за форс-мажорных обстоятельств команда была близка к расформированию, но буквально в последний момент нашлись новые инвесторы, и подопечные Юрия Ярошенко не сошли досрочно с дистанции.

Сейчас «Альянс» упорно готовится к домашнему поединку третьего тура - с «Волынью», который состоится 8-го августа.

Правда, в футбольном клубе пока что не афишируют, кто в трудную минуту подставил плече и спас «Альянс» от исчезновения. Обещают это сделать уже в ближайшее время.

По имеющейся информации, футболистам «Альянса» новый президент ФК будет представлен 10-го августа. На ближайшем матче с «Волынью» он присутствовать не будет, поскольку пока что находится заграницей.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности