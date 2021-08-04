Игорь СИКОРСКИЙ: «Не исключаю, что мою карьеру подпортила поездка в Питер»

Скандальный форвард – о карьере в Украине

  • 04.08.2021 09:39
  • 1425 просмотров
  • 3 комментария
Игорь СИКОРСКИЙ: «Не исключаю, что мою карьеру подпортила поездка в Питер»
© ФК Черноморец. Игорь Сикорский

Украинский нападающий Игорь Сикорский рассказал о том, повлияла ли на его карьеру прошлогодняя поездка в российский Санкт-Петербург, после чего «Агробизнес» разорвал с ним контракт, а футболист сменил еще пять клубов.

«Буду искать команду. Агента у меня нет. Но на данный момент жду ответа от одного из клубов. Если с ним все получится, то меня еще успеют дозаявить.

Могла ли прошлогодняя «питерская» история подпортить карьеру и повлиять на фарт? Все может быть. Ничего нельзя исключать», - сказал Сикорский.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 04.08.2021 10:05
    0
    Кто Ето???
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 04.08.2021 10:03
    +2
    seregka1991, 04.08.2021 09:57
    какой фарт, имбецил?
    чё имбецил? Обычный аполитичный пацан с не слишком высоким интеллектом, вовремя никто не подсказал - и фсссё, карьера загублена, он же ж не игрок экстра-класса, и знакомств нет особо, так что - росчерк пера богуцкого - и досвидос
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 04.08.2021 09:57
    0
    какой фарт, имбецил?
    Ссылка
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