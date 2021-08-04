Игорь СИКОРСКИЙ: «Не исключаю, что мою карьеру подпортила поездка в Питер»

Украинский нападающий Игорь Сикорский рассказал о том, повлияла ли на его карьеру прошлогодняя поездка в российский Санкт-Петербург, после чего «Агробизнес» разорвал с ним контракт, а футболист сменил еще пять клубов.

«Буду искать команду. Агента у меня нет. Но на данный момент жду ответа от одного из клубов. Если с ним все получится, то меня еще успеют дозаявить.

Могла ли прошлогодняя «питерская» история подпортить карьеру и повлиять на фарт? Все может быть. Ничего нельзя исключать», - сказал Сикорский.