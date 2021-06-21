Форвард Металла перейдет в Перемогу

В летнее межсезонье «Перемога» пополнится нападающим Игорем Сикорским. Последним его клубом был «Металл».

За харьковскую команду 32-летний футболист провел во Второй лиге 6 матчей и забил 1 мяч (в ворота «Яруда»).

За последние пару лет нападающий сменил несколько клубов: «Агробизнес», «Черноморец», «Волынь» и, наконец, «Металл».

«Перемога» по итогам минувшего сезона Второй лиги заняла 9-е место в группе Б. Недавно несколько футболистов покинули клуб.