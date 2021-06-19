Перемогу покинули несколько ведущих игроков

Клуб Второй лиги понес кадровые потери

  • 19.06.2021 13:05
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Перемогу покинули несколько ведущих игроков
© ФК Перемога

«Перемога» договорилась о расторжении контрактов с несколькими футболистами.

Команду покинули Роман Боровик (14 игр, 1 гол в минувшем сезоне), Кирилл Антонов (3/0), Михаил Белоус (4/0), Назар Валуйко (3/0), Владислав Докукин (11/1) и Иван Цуркан (7/0). Наверняка летом уйдет кто-то еще.

«Перемога» в своем дебютном сезоне во Второй лиге заняла 9-е место в группе Б. Осенью команду тренировал олимпийский чемпион Сеула Евгений Яровенко, в весенней части чемпионата наставником днепрян был Дмитрий Рябой.

11 июня «Перемога» объявила о назначении на пост главного тренера Сергея Воробья, который в последнее время работал в «Никополе».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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