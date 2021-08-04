ФРАНКОВ: «Шевченко понимает, что сборной он больше ничего дать не может»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков порассуждал о том, почему Андрей Шевченко ушел с поста главного тренера национальной команды по футболу:

«Думаю, безоблачность в отношениях между Шевченко и президентом УАФ Андреем Павелко нарушилась после ряда неудачных матчей национальной команды. Ведь сколько бы мы ни говорили о выходе в четвертьфинал чемпионата Европы, все прекрасно понимают, что само содержание игры не позволяет испытывать серьезные позитивные эмоции.

Самый удачный матч на Евро мы провели против шведов. При этом команда вообще не выполняла провозглашенные Шевченко игровые принципы. Я про владение мячом, контроль, зрелищность, давление. Нет! Мы этого не увидели. Сборная Украины боролась, бодалась и переборола скандинавов. Вот и все. Точно так же она поступала и 15 лет назад.

Я изначально говорил Андрею, что у нас не хватает индивидуально сильных исполнителей для того, чтобы показывать атакующий футбол. Ну нет у нас большого выбора игроков для подобного стиля. Когда Шевченко все-таки удавались яркие матчи, я искренне хлопал в ладоши и признавал: «Ты сделал невозможное!» Но на чемпионате Европы, столкнувшись с высочайшим сопротивлением, мы очень быстро были поставлены на место. И, к сожалению, именно это является сейчас главным итогом работы Шевченко, а не победы в Лиге наций и в отборочных турнирах.

Думаю, у него самого есть ощущение, что этой сборной он больше ничего дать не может», - сказал Франков.

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